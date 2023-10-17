وزير الخارجية التركي: وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة ‫التعاون الإسلامي سيجتمعون غداً في جدة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 14:00

وزير الخارجية التركي: وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة ‫التعاون الإسلامي سيجتمعون غداً في جدة 

منذ 60 mins 17 October، 2023
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