الرئاسة الروسية: من المهم إجراء اتصالات مباشرة بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أن الكرملين يرى أنه من المهم للغاية إجراء اتصالات مباشرة بين السلطات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول مناقشة أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا (بين بوتين ولوكاشينكو) “في الواقع تم تبادل لوجهات النظر حول الحلول الممكنة، وتناول الاتصال كل ما يمس هذا الموضوع من الجانب البيلاروسي ومن قبلنا”.

هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الثلاثاء، أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس، مع الأخذ في الاعتبار المحادثة السابقة بين الزعيم البيلاروسي والقائم بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتجمع آلاف المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، على الحدود البيلاروسية – البولندية، في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي البولندية. وقامت السلطات البولندية بتعزيز أمن الحدود، وأحبطت محاولات المهاجرين دخول البلاد؛ فيما ألقت باللوم على مينسك في “أزمة الهجرة”.

من جهتها، نفت مينسك كل هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تقوم بإبعاد المهاجرين قسراً إلى أراضي بيلاروس.

المصدر: روسيا اليوم