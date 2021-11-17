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November 17 2021 - 06:36

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز في أوروبا

منذ 1 ساعة 17 November، 2021
Gaz New
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ، بعدما أوقفت ألمانيا مؤقتا إجراءات اعتماد شركة “نورد ستريم-2″، وهو إجراء ضروري لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوبي “السيل الشمالي-2”.
ووفقا للتداولات فإن أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF الهولندي، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صعدت بنسبة 11% إلى 1042.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وجاء الارتفاع بعدما أوقفت ألمانيا بشكل مؤقت إجراءات اعتماد (تسجيل) شركة “نورد ستريم-2″، وهو إجراء ضروري لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوبي “السيل الشمالي-2”.
وتم وقف عملية اعتماد شركة “نورد ستريم-2” في ألمانيا بسبب أمور تنظيمية وقانونية.
ويرى خبراء أن الخطوة تعد أمرا إيجابيا، إذ أنها تشير إلى أن السلطات الألمانية على استعداد لاعتماد مشروع “السيل الشمالي-2” بعد تنفيذ الإجراءات التنظيمية المطلوبة.
أما الأسعار فيعتقد الخبراء أنها صعدت كون إطلاق مشروع “السيل الشمالي-2″ سيتأخر، وأنه لن يتم توريد كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية من خلال أنبوبي”السيل الشمالي-2” في فصل الشتاء هذا.

المصدر: وكالات

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