الرئيس بري تابع مع الرئيس ميقاتي موضوع البطاقة التمويلية وعرض مع وزير الخارجية التركي الاوضاع والاستحقاق الانتخابي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2021 - 16:56

الرئيس بري تابع مع الرئيس ميقاتي موضوع البطاقة التمويلية وعرض مع وزير الخارجية التركي الاوضاع والاستحقاق الانتخابي

منذ 33 mins 16 November، 2021
بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو، في حضور سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

أوغلو
وبعد اللقاء، قال أوغلو: “سررت كثيرا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقلت إليه التحيات الحارة من رئاسة الجمهورية التركية والمجلس النيابي في تركيا، وكانت لدينا فرصة لتقييم وكيفية تطوير العلاقات اللبنانية التركية. الرئيس بري وضعنا بإجواء الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في آذار المقبل، واتفقنا على أهمية تطوير العلاقة بين المجلسين وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين. وأود أن أوجه شكري لرئيس المجلس النيابي على هذا اللقاء المثمر”.

الرئيس ميقاتي
وظهرا، عرض الرئيس بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزيري الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والإقتصاد أمين سلام والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وبعد اللقاء أشار حجار في دردشة مع الاعلاميين، الى أن “اللقاء تطرق الى حوار حول كافة الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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