الرئيس بري تابع مع الرئيس ميقاتي موضوع البطاقة التمويلية وعرض مع وزير الخارجية التركي الاوضاع والاستحقاق الانتخابي

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو، في حضور سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

أوغلو

وبعد اللقاء، قال أوغلو: “سررت كثيرا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقلت إليه التحيات الحارة من رئاسة الجمهورية التركية والمجلس النيابي في تركيا، وكانت لدينا فرصة لتقييم وكيفية تطوير العلاقات اللبنانية التركية. الرئيس بري وضعنا بإجواء الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في آذار المقبل، واتفقنا على أهمية تطوير العلاقة بين المجلسين وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين. وأود أن أوجه شكري لرئيس المجلس النيابي على هذا اللقاء المثمر”.

الرئيس ميقاتي

وظهرا، عرض الرئيس بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزيري الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والإقتصاد أمين سلام والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وبعد اللقاء أشار حجار في دردشة مع الاعلاميين، الى أن “اللقاء تطرق الى حوار حول كافة الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام