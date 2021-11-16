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November 16 2021 - 13:52

أضرار غير متوقعة لمشروبات الطاقة

منذ 1 ساعة 16 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أكد اختصاصيو الأعصاب، بافيل خوروشيف ورومان ليوكمانوف، خطورة تناول مشروبات الطاقة على صحة الإنسان.

وأشار الخبيران إلى أنّ تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى نضوب في حيوية الجسم، وخلل في الجهاز العصبي وجميع الأنظمة الهرمونية، وانخفاض في المناعة، فضلاً عن زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، بحسب ما ذكر موقع “Ura”.

وقال خوروشيف: “يرتبط الضرر الرئيسي لتناول مشروبات الطاقة بحقيقة أن لها تأثيراً سلبياً على جميع أجهزة الجسم، فبسبب مشروبات الطاقة، تنضب موارد الغذاء لخلايا الجسم ويتعطل نشاطها الطبيعي مما يؤدي إلى خلل في عمل الغدة النخامية”.

وأضاف: “إذا أصبح استخدام مشروبات الطاقة بشكل يومي، فسيكون من الصعب في المستقبل استعادة عمل جميع الأنظمة الهرمونية، وجرعة زائدة من المشروب يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب، وازدياد عددها إلى أكثر من 90 نبضة في الدقيقة عند الشخص البالغ تستمر من نصف ساعة إلى ساعة.

وقال ليوكمانوف بدوره: “كقاعدة عامة، يعاني الجهاز العصبي أولاً عند تناول مشروبات الطاقة، وتظهر عليه اضطرابات مختلفة، وتنخفض المناعة، وترتفع معدلات الإصابة بالأمراض”.

 

المصدر: سبوتنيك

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