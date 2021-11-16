الطقس غدا الاربعاء غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء مشمس إجمالاً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول بعد الظهر الى مساء بسحب مرتفعة.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان يتحول تدريجيا الى متقلب وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل .

– الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر.

– الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، كما يتوقع حدوث برق ورعد في الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية