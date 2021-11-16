نائب وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيريه الصيني والروسي

ورأى نائب وزير خارجية أن “الحظر الامريكي الظالم ضد ايران، ثمن التصدي للنزعات الأحادية”؛ مصرحاً أن “نجاح المفاوضات القادمة يعتمد على الغاء هذا الحظر الذي يتعارض مع الاتفاق النووي والاجراءات الناقضة للقرار 2231، بما يتيح امكانية التاكد من حقيقة ذلك في سياق انتفاع ايران من مصالح التطبيع التجاري والاقتصادي معها”.

كما اشار الى مباحثاته الاخيرة في فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا حول المفاوضات القادمة؛ مؤكدا على” الغاء الحظر الامريكي اللاقانوني بنحو مؤثر، باعتباره ضرورة ملحة واولوية اساسية لهذه المفاوضات”.

الى ذلك، أكد مساعدا وزيري الخارجية الروسي والصيني على “استمرار المشاورات والتنسيق حيال القضايا المختلفة بين طهران وموسكو وبكين”، واعتبرا إعادة فرض الحظر على ايران “عنصراً رئيسياً للمشاكل التي حالت دون تنفيذ الاتفاق بين ايران ومجموعة 5+1 الدولية”.