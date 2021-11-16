نائب وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيريه الصيني والروسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2021 - 12:18

نائب وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيريه الصيني والروسي

منذ 19 mins 16 November، 2021
نائب وزير الخارجية الايراني
ايران - عربي وإقليمي

تباحث مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، عبر الفيديو كونفرانس مساء الاثنين مع نظيريه الروسي سرغئي ريابكوف والصيني ماجائو سو، بشأن المفاوضات القادمة ورفع الحظر عن ايران. ونوه باقري كني، في هذا الاتصال المرئي، بالعلاقات الايرانية مع روسيا والصين والمواقف المتناغمة التي تجمع الدول الثلاث حيال القضايا الدولية المختلفة، لتعزيز نهج التعددية ومواجهة النزعات الأحادية في المجتمع الدولي.

ورأى نائب وزير خارجية أن “الحظر الامريكي الظالم ضد ايران، ثمن التصدي للنزعات الأحادية”؛ مصرحاً أن “نجاح المفاوضات القادمة يعتمد على الغاء هذا الحظر الذي يتعارض مع الاتفاق النووي والاجراءات الناقضة للقرار 2231، بما يتيح امكانية التاكد من حقيقة ذلك في سياق انتفاع ايران من مصالح التطبيع التجاري والاقتصادي معها”.

كما اشار الى مباحثاته الاخيرة في فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا حول المفاوضات القادمة؛ مؤكدا على” الغاء الحظر الامريكي اللاقانوني بنحو مؤثر، باعتباره ضرورة ملحة واولوية اساسية لهذه المفاوضات”.

الى ذلك، أكد مساعدا وزيري الخارجية الروسي والصيني على “استمرار المشاورات والتنسيق حيال القضايا المختلفة بين طهران وموسكو وبكين”، واعتبرا إعادة فرض الحظر على ايران “عنصراً رئيسياً للمشاكل التي حالت دون تنفيذ الاتفاق بين ايران ومجموعة 5+1 الدولية”.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة

علي أصغر خاجي

نائب وزير الخارجية الايراني: دعوة العراق ولبنان كمراقبين في مفاوضات استانا يحسن الوضع بين سوريا ودول الجوار

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، على دعوة العراق ولبنان بصفة مراقب إلى مفاوضات أستانا، مشيرا الى أن الدولتين ستلعبان دورا في اتخاذ قرار بالاجماع وسيساعد في تحسين الوضع بين سوريا ودول الجوار. وقال خاجي في مقابلة خاصة لـ “سبوتنيك”، “بالتأكيد سوف نقوم بدعوتهما للاجتماع التالي. ...

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة