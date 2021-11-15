جشي وعز الدين جالا على القرى التي شهدت حرائق.. المنطقة التي تواجه العدو يجب أن تحظى باهتمام خاص

جال عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان حسن عز الدين وحسين جشي على رأس وفد الاثنين على عدد من القرى التي شهدت حرائق خلال اليومين الفائتين، وذلك لمعاينة الأضرار الناجمة عن الحرائق وما خلفته من خسائر على المستويين البيئي والزراعي.

وطالب جشي “بتجهيز فريق الدفاع المدني التابع للدولة اللبنانية بعتاد أكبر وزيادة في العديد، كي يكون قادرا على السيطرة على أي حريق قد يحصل في وقت سريع كي لا تتضرر الثروة الحرجية كما حصل الآن”.

من جهته، طالب عز الدين “الأجهزة الأمنية والقضائية والوزارات المعنية بهذا الشأن بالمتابعة والرصد والتفتيش عما إذا كان هناك من فاعل تسبب بالقضاء على هذه المساحات من الثروة الحرجية”، وناشد “أجهزة الدولة من وزارات ودفاع مدني وقوى أمنية وعسكرية أن يزيدوا من وتيرة اهتمامهم بمضاعفة الإمكانات الموجودة في هذه المنطقة التي تواجه العدو الصهيوني وتدفع ضريبة عن هذا الوطن وسيادته وثرواته”.

وأكد عز الدين أن “هذه المنطقة التي تواجه العدو يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة والحكومة، وبالتالي تعويض الأهالي الذين تضرروا نتيجة احتراق الكثير من المزروعات وأشجار الزيتون والحمضيات، لدعمهم ومساعدتهم على البقاء في أرضهم، والتشبث بهذه الأرض التي رويت بدماء الشهداء في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي”.

المصدر: موقع المنار