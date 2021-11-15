في خرق متواصل لاتفاق السويد.. طيران العدوان يشن 6 غارات على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الاثنين، 6 غارات على مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في خرق صارخ لاتفاق السويد.

وأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 6 غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأوضح المصدر أن”هذه الغارات تأتي في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق السويد”.

وكان استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة أخرين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرق مديرية حيس.

يذكر أن خروقات قوى العدوان ليوم أمس الأحد، بلغت 155 خرقا تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و10غارات للطيران الحربي على مناطق متفرقة و 8 غارات لطيران تجسسي و51 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و34 بالأعيرة النارية المختلفة.

المصدر: المسيرة