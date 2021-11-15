الشيخ ياسين: لتعزيز التكاتف والتكافل بين مختلف فئات الشعب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 13:32

الشيخ ياسين: لتعزيز التكاتف والتكافل بين مختلف فئات الشعب اللبناني

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين أن “الحرائق الطبيعية تسابق الحرائق السياسية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية، فيما يستمر المسؤولون بوضع رؤوسهم في مصالحهم ومشاريعهم الخاصة”.

واضاف الشيخ ياسين ان “استمرار الازمة على ما هي عليه من إنهيار تهدد لبنان بمجتمعه وشعبه، ما يفرض على الجميع المبادرة لوضع الحلول والتي تتمحور حول محاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب بعيدا عن مد اليد الى هنا او هناك”.

وشدد الشيخ ياسين على “دور رجال الدين في العمل على تعزيز التكاتف والتكافل بين مختلف فئات الشعب اللبناني، لرفع الظلم والحاجة عن الناس وان لا يكونوا وعاظ سلاطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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