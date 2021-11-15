سفينة قيادة للبحرية الأميركية تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط 

أفادت قيادة الأسطول السادس الأميركي بأن سفينة “ماونت ويتني”، باشرت في الانتقال من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد إكتمالها للعمليات والتدريبات المخططة لها بالتعاون مع الشركاء في حلف الناتو.

وجاء في بيان نشرته قيادة الأسطول على موقعها على شبكة التويتر: “أن سفينة قيادة الأسطول السادس الأميركي “ماونت ويتني” باشرت يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الانتقال جنوبا من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد استكمال العمليات والتدريبات البحرية المخططة لها بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في حلف الناتو “.

هذا وأشير إلى أنه يوجد على متن السفينة فريق من ضباط قيادة الأسطول السادس الأميركي وقيادة القوات البحرية للهجوم ودعم البحرية التابعة لحلف الناتو (سترايك فور ناتو).

يذكر أنه سبق، وأعلن الأسطول السادس التابع للبحرية الأميركية أن سفينة القيادة “ماونت ويتني” كانت قد اتجهت إلى البحر الأسود للقيام بعمليات مشتركة مع قوات الناتو.

ومن جانبها صرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن الجيش الروسي يتابع تنقلات سفن البحرية الأميركية في البحر الأسود. ووفقا لها ، تلجأ الولايات المتحدة إلى إتخاذ إجراءات غير مخطط لها لتشكيل تجمع عسكري بالقرب من حدود روسيا ، ويتلخص أحد أهداف الولايات المتحدة في البحر الأسود في استطلاع الوضع في أوكرانيا من الناحية العسكرية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تجري دراسة الموقف هناك تحسبا لإحتمال إقدام أوكرانيا على حل أزمة دونباس باستخدام القوة.

المصدر: وكالة سبوتنيك