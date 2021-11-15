جهاز بسيط يستخرج المياه من الهواء

ابتكرت مجموعة من الباحثين جهازا قادرا على تحويل الهواء إلى ماء صالح للشرب، وهو ما يمثل متنفسا للمستكشفين والمسافرين لأيام طويلة، بعيدا عن المدن.

ووفقا لموقع طنيو أتلاس”، فإن فريق بحثي من شركة Watergen العالمية، والمختصة بتطوير تقنيات تصنع من الهواء مياها نظيفة وقابلة للاستخدام البشري، تمكن من اختراع الجهاز.

وصمم باحثو الشركة، التقنية الجديدة، من جهاز قابل للحمل بسهولة، والتنقل في أي مكان، وأطلقوا عليه اسم Mobile Box، حيث يتشابه حجمه، مع حجم مولد كهربائي محمول.

وأشار الموقع إلى أن جهاز Mobile Box يستخدم الكهرباء لسحب الماء من الهواء في محيطه، ويمكنه إنتاج 20 لترا من الماء النقي الصالح للشرب كل يوم. ويعمل من خلال توصيله بمنفذ السيارة بجهد 12 أو 220 فولت، حيث تمتص المروحة في الجهاز هواء محيطه، عن طريق نظام فلتر.

ثم تستخرج الماء من الهواء باستخدام تقنية التبديل الحراري الحاصلة على براءة اختراع، والتي تستخرج الماء من خلال التكثيف. ومن ثم تعالجها من خلال مراحل متنوعة من نظام الفلترة، والتي تتضمن تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وبعد ذلك تنقل الماء إلى خزان.

هذا وتم عرض جهاز “Mobile Box”، في معرض SEMA للابتكارات الإلكترونية، والذي عُقد مطلع شهر نوفمبر الجاري، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويمكن للمخيمين في الهواء الطلق، اعتباره مصدرا احتياطيا للحصول على المياه في المناطق التي يوجد بها نقص، وذلك بالإضافة إلى مصادرهم في الحصول على المياه العادية.

ووفقا لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، هناك ما يقدر بـ 884 مليون شخص محرومين من الماء الصالح للشرب، و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي.

المصدر: سبوتنيك