مولوي يتابع عمليات إخماد الحرائق ويعطي تعليماته

يتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، ولا سيما في منطقة بيت مري، حيث تشارك أكثر من 14 آلية للدفاع المدني من مراكز برج حمود وقرنة شهوان وبسابا والتحويطة وبحمدون ومزرعة يشوع وبعبدات وبرمانا وضهور الشوير وبصاليم وطريق الجديدة، وتتوجه الآن آليات إضافية من مراكز زحلة وبرج البراجنة ليرتفع عدد آليات الإطفاء الى 19.

وتؤازر طوافتان من القوات الجوية في الجيش عناصر الدفاع المدني، وجهزت لهذه الغاية بركة اصطناعية في دير القلعة لزيادة فعالية عملية الإطفاء.

وطلب مولوي من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائمقام المتن مارلين حداد، وضع إمكاناتهما بتصرف عناصر الإطفاء، وأعطى فوج إطفاء بيروت تعليماته للتحرك ومؤازرة الدفاع المدني في عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران والحؤول دون تمددها بشكل أوسع، فانطلقت 3 آليات من مركز الفوج لهذه الغاية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام