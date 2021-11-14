وزير الخارجية التركي يزور طهران بدعوة من نظيره الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يزور طهران الاثنين لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان “إن وزير الخارجية تشاوش أوغلو يعتزم زيارة طهران تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان”.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو سيبحث مع نظيره عبد اللهيان “العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية”.

وتأتي زيارة تشاوش أوغلو إلى إيران بالتزامن أيضا مع الانتقادات التي وجهتها أنقرة لطهران بالسماح للمهاجرين الأفغان بالعبور إلى تركيا هربا من حكم حركة “طالبان” التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي.

المصدر: سبوتنيك