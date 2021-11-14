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November 14 2021 - 00:02

وفود من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا

منذ 25 mins 13 November، 2021
وفود من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
لبنان

جالت وفود قيادية من حزب الله على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها النائب حسن عز الدين، النائب السابق عبد الله قصير ، الوزير السابق محمود قماطي، أعضاء المجلس السياسي د.حسين رحال ومصطفى الحاج علي وحسن حدرج وعضو المجلس المركزي الشيخ حسين غبريس.

وضمت الوفود، عضوي قيادة الجنوب الشيخ محمد جمعة والشيخ أحمد مراد، وجالوا على عوائل الشهداء في صيدا وتعمير عين الحلوة وكفرحتى وحارة صيدا والغازية وعنقون واركي وبنعفول وزغدرايا وقناريت وحومين التحتا ورومين.

وقُدمت دروع تكريمية للعوائل وتم تجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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