بوشكيان لاعضاء غرفة زحلة: لتحريك الاقتصاد والخروج من الركود

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، وفدا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع زاره اليوم في منزله في كساره، وضم نائبي الرئيس أنطوان خاطر ومنير التيني، أمين المال محمد بكري، رئيس اللجنة الصناعية أنطوان صليبا، رئيس اللجنة الاقتصادية طوني نعمة، عضو الغرفة ورئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم ترشيشي، ومدير الغرفة يوسف جحا.

وأكد أن “البقاع مهيأ أكثر من ذي قبل للاستثمار في المشاريع الإنتاجية وإقامة المؤسسات الصناعية الجديدة في المناطق المصنفة صناعية، وفي المناطق الصناعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجلس الإنماء والاعمار، ومع دول ومنظمات ومؤسسات ومصارف أوروبية مانحة”.

وأعلن بوشكيان أن “المناطق البقاعية باتت تستقطب مشاريع جديدة يوظف فيها رجال أعمال من خارجها، وهذا الأمر دليل ثقة وعافية واستقرار. كما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة”، موضحا “أهمية إقامة المصانع في البقاع لقربها من الحدود المفتوحة على خطوط التصدير إلى البلدان العربية والخليجية”.

وتوافق المجتمعون على عقد جلسات دورية للتشاور حول سبل تحريك عجلة الإنتاج وإخراج الأسواق من حالة الجمود والركود مع قرب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام