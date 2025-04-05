تقرير مصور | رسوم ترامب تشمل لبنان بـ 10%.. ما هو تأثيرها؟

ما هو وقع الرسوم الجمركية الأميركية على لبنان؟ سؤال يتداوله اللبنانيون حول تأثير فرض 10% كرسوم جمركية على الصادرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة. وللإجابة لا بد لنا أن نعرف حجم الميزان التجاري بين البلدين.

بالأرقام، فإن ميزان لبنان التجاري مع أميركا سلبي، حيث أن صادراتنا لم تتجاوز 121 مليون دولار و157 مليون دولار على التوالي خلال العامين المنصرمين، في حين استورد لبنان ما قيمته 700 مليون دولار و570 مليون دولار خلال العامين المذكورين. وتتركز الصادرات اللبنانية على الأسمدة، اللؤلؤ، المعادن الثمينة، وبعض المواد الغذائية، والكحول، والصناعات التحويلية.

وقال نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش في مقابلة مع المنار إن 10% لن تؤثر سلبًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والأسباب تكمن في المسافة بين لبنان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف بعض الوزارات المعنية والسفارة الموجودة في الولايات المتحدة، حيث لم يتم فتح المجال أمام تصدير السلع الأخرى إلى الولايات المتحدة.

وأشار بكداش إلى أن هناك أمرًا إيجابيًا، حيث أن الولايات المتحدة فرضت 34% على الصين وبعض البلدان الأخرى التي تعتبر منافسة للسلع اللبنانية. وبالتالي، يمكن أن يكون الفارق البالغ 24% إيجابيًا للبنان.

إذا كانت “رب ضارة نافعة”، وما يترك آثارًا سلبية على بعض الدول قد ينعكس إيجابًا على لبنان بتعزيز قدراته التنافسية في الولايات المتحدة، إذا ما عمل المعنيون على اقتناص الفرصة.

وكما أن لبنان ليس شريكًا سياسيًا معتبرًا لدى الولايات المتحدة، فإنه كذلك ليس من الشركاء التجاريين الأساسيين بالنسبة إليها. لذلك، فإن حجم التأثير قد يكون معدومًا.

وفي ظل غياب التأثير المباشر للرسوم الأميركية على لبنان، فإن الأثر غير المباشر سيطال الاقتصاد اللبناني في حال حصل ركود عالمي. إلا أن حصول هذا الركود سيكون الاقتصاد الأميركي أول ضحاياه.

المصدر: المنار