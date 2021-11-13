وفود قيادية من حزب الله زارت عائلات الشهداء في صيدا

زارت وفود قيادية من “حزب الله”، عائلات شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا، في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها النائب حسن عز الدين، النائب السابق عبد الله قصير، الوزير السابق محمود قماطي، أعضاء المجلس السياسي الدكتور حسين رحال، مصطفى الحاج علي، حسن حدرج وعضو المجلس المركزي الشيخ حسين غبريس، عضوا قيادة الجنوب الشيخان محمد جمعة وأحمد مراد.

وبحسب بيان للحزب، فقد جالت القيادات على عائلات الشهداء في صيدا، تعمير عين الحلوة، كفرحتى، حارة صيدا، الغازية، عنقون، أركي، بنعفول، زغدرايا، قناريت، حومين التحتا ورومين، تم خلالها تقديم دروع تكريمية للعائلات وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام