أسرار الصحف 13-11-2021

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13-11-2021.

صحيفة البناء

قالت مصادر مالية إن الطلب على الدولار الذي أدى ازدياده لرفع سعر الصرف له مصدران واحد هو نسبة الـ10 في المئة التي طلبها مصرف لبنان من شركات النفط، والثاني هو طلب سياسي على علاقة بالأزمة مع السعودية من جهات مصرفية مؤيدة لتلبية المطالب السعودية.

قال مسؤول خليجي معني بحرب اليمن إن الانهيارات العسكرية في جبهة الساحل الغربي وصولاً للحديدة تسبب بثغرة خطيرة قد تتسبب بسقوط عدن أمام أنصار الله، بينما المعارك تدور حول مأرب وعلى أبوابها وتستقطب كل القوة العسكرية وهذا سيتكفل بحسم الحرب إذا حدث.

صحيفة الجمهورية

يدرس رئيس تيار سياسي معني بأزمة مستجدة إمكان عقد مؤتمر صحافي لشرح موقفه بالتفصيل.

قالت جهات سياسية شمالية حالية إنّ حجم القوى المعارضة من المجتمع المدني في طرابلس والشمال مبالغ فيه جداً، وهذا ما ستثبته صناديق الإقتراع إذا جرت الإنتخابات.

ـ رئيس حزب أصرّ بشدة على المتحدثين في مؤتمر عام عقده الحزب أخيراً عدم تناول أحد الأحزاب المستهدفة بقوة هذه الأيام بهجوم أو انتقاد.

صحيفة اللواء

يعيش نواب من تيّار موالٍ أزمة انتماء في ضوء التوجه لتهميشهم، أو استبعادهم عن الترشيحات القريبة للانتخابات.

يجزم متابعون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحظى بغطاء رسمي من دون تحديد الجهة التي تتولى التغطية والأسباب الموجبة لذلك.

صحيفة النهار

علم ان شقيق نائب في “تيار المستقبل” يدرس امكان ترشحه على لوائح “التيار الوطني الحر”.

علم أن حزبين كانا حليفين وتباعدا هما في صدد إعادة التحالف الإنتخابي ويتوقع أن يلتقي رئيسيهما في وقت قريب.

بدأت أحزاب توفد قيادين ونواب ووزراء حاليين وسابقين إلى دول الإغتراب من أجل تجييش مناصريها ومحازبيها قبل الانتخابات النيابية.

المصدر: صحف لبنانية