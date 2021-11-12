حزب الله كرم عددا من الاعلاميين في منطقة صور

برعاية مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، كرّم القسم الإعلامي في حزب الله في المنطقة الأولى مراسلي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة ومدراء المواقع الإلكترونية في صور، بحضور المسؤول الإعلامي لحزب الله في المنطقة الأولى عمار عبد علي، والمراسلين المكرمين.

بداية، تحدث مسؤول المكتب الصحفي في إعلام حزب الله في المنطقة الأولى يوسف مغنية مرحباً بالحضور، وقال نجتمع اليوم في هذا اللقاء التكريمي الذي يصادف ذكرى يوم الشهيد، وعندما نتحدث عن يوم الشهيد، فإننا نتحدث عن مرحلة مفصلية في تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي، حيث أدخل الاستشهادي أحمد قصير اسلوبا جديدا أحدث تحولا في مسار المقاومة بمواجهة هذا العدو لا سيما في هذه المنطقة.

من ثم تحدث راعي اللقاء الحاج محمد عفيف فقال إن “الوزير جورج قرداحي قال رأياً قبل أن يصبح وزيراً باعتبار أن الحرب في اليمن عبثية، وبالتالي لم يكن يستدعي ما قاله من عقاب، وكان ببساطة يمكن أن يقابل تصريح وزير الإعلام بتصريح لوزير الإعلام في الدولة الموجهة لها الكلام”.

وأشار عفيف إلى أنه “تم توجيه اتهامات لحزب الله على خلفية مواقف متعددة على أن الحزب يقوم بدفع الوضع في البلد إلى حد قطع العلاقات مع العمق العربي، وهذا كذب صريح”، واضاف ان “القضية العربية الجامعة هي فلسطين، وحزب الله قريب من فلسطين، فالعروبة الحقيقة مقياسها فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني والشهداء والجرحى والأسرى من الفلسطينيين”.

وسأل عفيف “هل العرب هم فقط السعودية ودول الخليج، أليس هناك عرب آخرون في سوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر والأشقاء في المغرب العربي؟ فلماذا تخلق هذه الأزمة، وتفتعل فقط في ما يتعلق بالسعودية ودول الخليج؟”.

المصدر: بريد الموقع