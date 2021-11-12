إثيوبيا تعلن أنها ستعاقب موظفي الأمم المتحدة “إذا خالفوا القانون”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس إنه ستتم معاقبة الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي في حال مخالفتهم القانون.

وجاء إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية، في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب “جرائم غير محددة”.

وقال مفتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة “يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي فإنه يجب محاسبتهم”.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما حققت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي وحلفائها مكاسب ميدانية وهددت بالزحف صوب العاصمة.

المصدر: وكالة رويترز