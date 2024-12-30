اثيوبيا: ارتفاع حصيلة قتلى حادث السير جنوب البلاد إلى 71 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير وقع في جنوب إثيوبيا إلى 71 قتيلا على الأقل، بحسب مصادر امنية محلية.

وأفادت إدارة الشرطة في إقليم سيداما حيث وقع الحادث أنه “تم تسجيل مقتل 68 رجلا وثلاث نساء في الحادث حتى الآن، وذلك نقلا عن قائد الشرطة دانيال سانكورا”.

وذكرت الشرطة أن “الحادث وقع الأحد حوالى الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (14,30 بتوقيت غرينتش) عندما انحرفت مركبة عن الطريق وسقطت في نهر”، وأضاف “بأن شخصين آخرين تعرضا لجروح خطيرة”، لكن من دون تقديم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركبة لدى وقوع الحادث.

وقع الحادث في إقليم سيداما الذي يبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.

وأفادت حصيلة سابقة صدرت عن السلطات الصحية المحلية عن سقوط 66 قتيلا.

المصدر: روسيا اليوم