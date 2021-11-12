وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين

أكد وزير الخارجية الياباني الجديد أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، ودعا الجارة الكبرى لبلاده إلى التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية.

وأكد وزير الخارجية الياباني الجديد، يوشيماسا هاياشي، في أول مؤتمر صحفي له أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.

وقال: “العلاقات بين اليابان والصين تزداد أهميتها ليس فقط بالنسبة للدولتين، ولكن أيضا من أجل سلام ورخاء المنطقة والمجتمع الدولي”.

وأضاف: “نطالب بسلوك مسؤول ونؤكد على ذلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة”.

المصدر: وكالة رويترز