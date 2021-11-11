ميقاتي أطلق “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”

أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل” B5 عصر اليوم في السراي الكبير، بهدف دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر جراء انفجار مرفأ بيروت.

والمشروع الذي يدعمه البنك الدولي بتمويل من عدد من الدول، يقدم منحا لاكثر من 4300 مؤسسة متضررة، على ان تقدم الطلبات عبر شركة “كفالات”.

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: “أنشىء الصندوق بهدف دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز عمل مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة. كما أنه سيساعد في الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال. لقد ترك انفجار مرفأ بيروت، الذي حصل في أعقاب أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي جائحة كورونا تداعيات شديدة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، فتسبب بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات حوالي 10 آلاف مؤسسة أعمال تابعة للقطاع الخاص وتقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثر الانفجار تأثيرا كبيرا على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس”.

أضاف: “اليوم وبجهد كبير من قبل البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، فإن “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل” يشكل الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان. وبفضل الدعم المالي الذي قدمه كل من الاتحاد الأوروبي، وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وايطاليا والنروج، يطلق المشروع اليوم اشارة تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وقد تم التخطيط لها في إطار الصندوق الائتماني المخصص للبنان الذي سيزود المواطنين بمساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للاصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. كما اود ان أنوه بالدور الريادي والشفاف لشركة “كفالات”، وهي الجهة المنفذة للمشروع والتي تساعد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل من الصندوق، مما يمكنها من زيادة قدرتها الانتاجية عن طريق تنمية تمويل نشاطاتها الاقتصادية وزيادة فرص العمل. كما ستقدم شركة “كفالات” المشورة والدعم الفني لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريتها”.

وتابع: “أغتنمها مناسبة لأوكد مجددا، من هذا المكان بالذات الذي له رمزيته الخاصة، مع ما يحمله من وجع ومن أمل في الوقت نفسه، أنني باق إلى جانب كل أبناء لبنان، في بيروت وكل مدينة وقرية عزيزة. معا سننقذ ما يمكننا إنقاذه، معا سنعيد بناء ما تهدم، معا سنعيد لبنان أجمل مما كان، معا ومع أشقائنا العرب، الذين لا غنى لنا عنهم، ومع أصدقائنا، الذين يدعموننا ويمدون لنا يد المساعدة، سنعيد هذا اللبنان الذي نحب، ومن اجله ترخص التضحيات، إلى خارطة الدول المتقدمة، والى لعب دوره الرسالي والحضاري”.

أبو حبيب

ثم تحدث المدير العام لمؤسسة “كفالات” ضاهر أبو حبيب الذي فأشار الى أن “هذا المشروع هو أول خطوة تطبيقية لالخطة الوطنية للاصلاح والتعافي واعادة الأعمار 3RF، وقد قامت الأطراف المعنية عن طريق التنسيق مع البنك الدولي بتقديم الهبات الكريمة التي هي أساس المشروع حيث كلف البنك الدولي “كفالات” بتنفيذ الخطة الموضوعة، علما أن قيمة المشروع هي 25 مليون دولار أميركي حتى اللحظة، وسيوزع هذا المبلغ على إعادة نهوض مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت من الإنفجار على ثلاثة أنشطة مرتبطة”.

الزين

ولفتت رئيسة رابطة سيدات الأعمال اللبنانيات أسمهان الزين الى “ضرورة إنشاء منصة حكومة إلكترونية تسهل الأعمال من خلال هيكلة وإعادة بناء القطاعات المختلفة المتعلقة بالحوكمة والصحة والتربية وغيرها”، مشيرة الى “أهمية تفعيل دور المرأة اللبنانية التي تثبت الوقائع أنها تشكل نسبة عالية من القوى العاملة”.

أبو خاطر

وشكر رئيس تجمع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا أبو خاطر الرئيس ميقاتي على رعايته حفل إطلاق صندوق B5، كما شكر البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والجهات المانحة، مثنيا على “إطلاقه في مرحلة يعاني فيها القطاع الخاص بشكل كبير مع تأثر الآف المؤسسات الصغيرة والكبيرة بالأضرار التي نجمت عن انفجار المرفأ، في وقت لم يتم التوصل الى أي نتيجة في التحقيقات القضائية”.

الرامي

كما شكر رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري والملاهي طوني الرامي البنك الدولي والدول المانحة على مبادرة إطلاق المشروع تجاه القطاع الخاص وقطاع المطاعم، وقال: “تم تحضير تقرير نوعي لمسح الأضرار التي نجمت عن الإنفجار ومعالجة كل ملف على حدة والتدقيق بالأرقام، بحيث أصبح هناك دفتر شروط متكامل لأي مساعدة أو هبة نتلقاها”.

نبذة عن المشروع

يشار الى أن الهدف من إنشاء “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”B5 هو تقديم منح لنحو 4300 مؤسسة للأعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر جراء إنفجار مرفأ بيروت، وهو ممول بموجب هبات من البنك الدولي ودول عدة لمدة خمس سنوات، بهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.

يذكر أن B5 هو ملخص العبارة الإنكليزية (building Beirut businesses back and better fund) وهي تسمية تتماهى مع مساحة خمسة كيلومترات من موقع الإنفجار حيث تضررت عشرات مؤسسات الأعمال ذات الملكية الخاصة، إضافة الى خسائر كبيرة بالموجودات والمخزونات في هذه البقعة الجغرافية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام