قاليباف: الثورة الإسلامية تجسيد لشعار “نحن قادرون”

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف أن “المسافة التي تفصل الازدهار وكرامة المجتمع عن الذلّ والتبعية تكمن في روح الثقة بالذات، والثورة الاسلامية هي تجسيد لشعار “نحن قادرون” . جاء ذلك في كلمة لقاليباف الخميس، بمراسم احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد اب الصناعة الصاروخية في ايران، الشهيد حسن طهراني مقدم؛ حيث اثنى قاليباف على تضحياته وجميع القوات المنتسبة الى البحرية والجو – فضائية لحرس الثورة.

واضاف رئيس البرلمان، أن “كل عضو في الأسرة أو المجتمع عليه ان يثق بقدراته الذاتية من اجل المضي نحو التقدم والازدهار والتفوق على المشاكل”؛ لافتاً أن الثورة الاسلامية هي تجسيد حقيقي لهذا الأمر وشعار “نحن قادرون”.

وأوضح، أن “قوى الاستبداد والاستكبار العالمي لم تسمح في مرحلة ما قبل الثورة الاسلامية ان تنعم ايران بالرقي والتقدم، لانها كانت تحت السيطرة والظلم، لكن الثورة جاءت لتحرر البلاد وتغيّر هذه المعادلة، وتؤكد ان الشعب قادر عن تحقيق الانجازات.

وتساءل قاليباف، “من كان يتصور باننا سنتمكن من مواجهة الطاغوت و الكيان الامريكي؟! لكننا استطعنا من خلال الاعتداد بالذات وطاقاتنا الوطنية وتعزيز القاعدة الشعبية ان نحقق ذلك وننتصر”. كما نوه بانجازات قوة الجو – فضائية للحرس الثوري؛ مؤكداً أن “العنصر الأساس في تحقيق ذلك يعود الى حفظ العلاقة الوثيقة مع الشعب والاستناد الى هذه الدعامة الرصينة في كافة الساحات”. واردف رئيس البرلمان قائلاً إن “الشعب الايراني بشبابه وكوادره العلمية والجامعية المخلصة، هو الذي سطّر هذه الملحمة العظيمة والتي ادخلت الغيض والحزن في قلوب اعداء الاسلام”.

واكد أن “الأمن المستتب في مختلف الاصعدة البرية والجوية والبحرية والحدودية للجمهورية الاسلامية اليوم، رهن بالتمسك بروح الاستقلال والمضي على شعار “نحن قادرون””.

المصدر: ارنا