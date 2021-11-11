“الجبهة الديمقراطية”: ياسر عرفات كان ولا يزال واحدا من أكبر رموز فلسطين وقضيتها

قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان الخميس بالذكرى الـ 17 لرحيل الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) إن “عرفات كان ولا يزال واحدا من أكبر رموز فلسطين وقضيتها وحركتها الوطنية في الأعوام المئة الأخيرة”.

وأضافت الجبهة ” لقد كان عرفات قائداً شجاعاً، تشاورياً مع رفاقه وإخوانه في القيادة الفلسطينية، خاصة في المحطات الكبرى التي تتطلب موقفاً يجمع القوى ولا يشتتها، يقوي الصفوف ولا يضعفها، يُعلي من شأن القضية الفلسطينية بما يليق بشعبها المناضل، وشهدائه الأبرار، وجرحاه ومناضليه وأسراه خلف زنازين سجون الاحتلال.

وتابعت الجبهة “كان عرفات زعيماً شجاعاً، لا يهاب المراجعات النقدية، والتراجع عن خطوات يتلمس بأنها لن تخدم القضية الوطنية، وأن ثمة من يحاول استغلالها في غير مصالح شعبنا”، وأضافت “في الذكرى الـ 17 لرحيل ياسر عرفات ننحني أمام ضريحه، وكلنا ثقة أن جريمة اغتياله، سوف تبقى تدق أبواب العدالة إلى أن يزاح الغطاء عن أسرار الجريمة، ليطلع عليها شعبنا، ويسجل تاريخنا إدانته لكل من تلوثت يداه بجريمة اغتيال واحدا من كبار رموز حركتنا الوطنية وقادتها الكبار”.

المصدر: وكالة معاً