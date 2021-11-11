اليمن: طائرات العدوان تعتدي على عدة مناطق

شن طائرات العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وصباح الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة بالإضافة الى غارات اخرى على محافظتي صعدة وعمران.

وذكرت مصادر أمنية يمنية أن “طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الصيانة بمديرية الثورة شمال غرب العاصمة كما شن غارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين شرق العاصمة”، وتابعت “شن العدوان الهمجي غارتين على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء”.

ولفتت المصادر الى انه “في عمران استهدف طيران العدو شبكة الاتصالات في مديرية حرف سفيان بغارة جوية”، واضافت “أما في محافظة صعدة فقد شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي غارتين على مديرية سحار وغارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز”.

المصدر: موقع انصار الله