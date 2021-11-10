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November 10 2021 - 23:50

ماكرون وهاريس التقيا في فرنسا.. وتأكيد على “عهد جديد” من التعاون

منذ 16 mins 10 November، 2021
ماكرون وهاريس
أخبار دولية - فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن باريس وواشنطن “على أعتاب عهد جديد” من التعاون، مشددا على أهميته.

وقال ماكرون خلال لقائه هاريس التي تزور فرنسا “نحن متفقون على أننا على أعتاب عهد جديد. وتعاوننا مهم للغاية بالنسبة لهذا العهد”، وأشار إلى أن “لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي كان مثمرا ومهد الطريق لهذا العهد الجديد”.

من جهتها، أكدت هاريس أن لدى واشنطن وباريس “قيما وأولويات مشتركة”، مضيفة أن العهد الجديد “يطرح أمامنا الكثير من التحديات، وإمكانيات كثيرة أيضا”.

المصدر: روسيا اليوم

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