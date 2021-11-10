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November 10 2021 - 11:40

فرنسا تعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

منذ 12 mins 10 November، 2021
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية مساء امس إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل، في قرار يرمي للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب ما افادت وكالة “فرانس برس”.

واعلنت الوزارة في بيان انه “اعتبارا من الإثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي مع عودة وضع الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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