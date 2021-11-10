المكمّلات الغذائية مفيدة ولكنها خطرة في بعض الاحيان!

تشير بعض الدراسات إلى أن مكمّلات الفيتامينات غالباً ما تكون غير مفيدة، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية. إذاً ما هي الحبوب التي يمكن أن تساعد حقاً وأيها من الأفضل تجنبها لصالح نظام غذائي متوازن ومغذ؟

فيتامين “سي”

تم تعزيز الزيادة في الطلب على الفيتامينات، من خلال دراسة في مجلة Life، والتي جادلت بأن فيتامين C يساعد في الوقاية من كورونا-19 الحاد ويسرع الشفاء.

وبعد تجارب عدة ، هناك دليل على أن فيتامين سي الوريدي يزيد من مستويات الأكسجين في الدم ويقلل الالتهاب ويقصر مدة إقامة المريض في المستشفى. لقد تم اقتراح أن الفيتامين يساعد في منع المسار الحاد لكورونا.

يعتقد مارسيلا فيزكايتشيبي ،دكتور من إمبريال كوليدج لندن والمؤلف المشارك للدراسة، أنه “يجب على المستشفيات فحص مستويات فيتامين سي لدى المرضى وإعطاء الجرعات المناسبة لتسريع الشفاء”.

وتقول الدراسة إن مرضى فيروس كورونا في المستشفى يحتاجون إلى 2-3 غرام يومياً.

ولاحظ الباحثون أن 20 برتقالة تحتوي على ما يقرب من 1 غرام من فيتامين “سي”، لذا فإن المكملات الغذائية ضرورية.

في المقابل ، يعتبر نافيد ستار الأستاذ في جامعة جلاسكو والمتخصص في التمثيل الغذائي أن أياً من الدراسات التي تمت مراجعتها لم تثبت الفوائد القاطعة لفيتامين “سي” علاوة على ذلك، فإن نتائج الدراسة “لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن العلاجات الفعالة حقًا”.

الزنك

أظهر تحليل جديد لـ 28 دراسة أن مكملات الزنك يمكن أن تقصّر مدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى.

وأوضح تقرير من المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن تناول الزنك اليومي، يخفض ​​خطر أعراض البرد بنسبة 28%. وجد أن العلاج بالزنك يقصّر مدة الأعراض بحوالى يومين.

في المقابل، أظهر تحليل الإحصاءات أنه عندما أصيب المشاركون بفيروس الأنف البشري في المختبر، منع الزنك 4% فقط من نزلات البرد، وهذا ضمن خطأ إحصائي، على الرغم من أن مدة أعراض البرد قد تكون أقصر قليلاً، إلا أنه كان هناك انخفاض طفيف في شدتها بشكل عام.

علاوة على ذلك، تقر المؤلفة الرئيسية جينيفر هانتر، الأستاذة المساعدة في قسم الطب التكميلي في جامعة ويسترن سيدني، بأن الدراسة فشلت في تحديد الطريق الأمثل لتناول مكملات الزنك. وتقول: “لا توجد أبحاث كافية لاستنتاج أيهما أفضل – رذاذ الزنك، أو هلام الأنف، أو المستحلبات، أو الأقراص”.

في الوقت نفسه، فإن بعض جرعات الزنك محفوفة بآثار جانبية مثل الغثيان أو، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الاستخدام المفرط لرذاذ الزنك في الأنف، وفقدان الرائحة.

فيتامين “د”

حذّر باحثون في جامعة كامبريدج، الأسبوع الماضي، من أن مستويات فيتامين “د” المنخفضة المزمنة تزيد من مخاطر المرض والوفاة.

وأظهر تحليلهم لـ 33 دراسة سابقة شملت أكثر من نصف مليون شخص أن مكملات فيتامين “د” استفيد أولئك الذين يعانون من مستويات منخفضة بشكل مزمن. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين “د” ، “يبدو أن المكملات ليست ذات فائدة”.

يقال إن أجسامنا لا تنتج ما يكفي من فيتامين “د” من ضوء الشمس في الشتاء: “الحصول على ما يكفي من فيتامين “د” من الطعام وحده يمثل مشكلة. يوجد فيتامين “د” في الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار”.

وعلى المدى الطويل، يكون النقص الحاد في فيتامين “د” محفوفًا بالكساح وتشوهات العظام لدى الأطفال، وكذلك لين العظام (انخفاض قوة العظام) عند البالغين.

حمض الفوليك

تقلل مكملات الفولات بانتظام من الالتهابات المزمنة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل، وفقاً لتحليل الدراسات التي شملت نحو 1400 شخص نُشر في حزيران/ يونيو في مجلة Nutrients.

بالإضافة إلى ذلك، في أيار/مايو، أظهر تحليل آخر للبيانات أن المستويات العالية من حمض الفوليك في الجسم تحمي من الخرف عن طريق تكسير الهوموسيستين.

يشير تقرير نُشر في مجلة Frontiers of Aging Neuroscience إلى أن الأشخاص المصابين بالخرف لديهم مستويات أقل بكثير من حمض الفوليك ومستويات أعلى بكثير من الهوموسيستين مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من ضعف في الإدراك. يمكن أن تؤدي المستويات العالية من “الهوموسيستين” في الدم إلى إتلاف بطانة الشرايين وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي بدورها تسد الأوعية الدموية وتؤدي إلى تلف الدماغ.

يعرف حمض الفوليك أيضاً باسم فيتامين “ب 9” ، وضروري لوظيفة الأعصاب وتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء الصحية موجود في الفاصوليا المطبوخة وزبدة الفول السوداني وعصير البرتقال والبيض.

المصدر: الميادين