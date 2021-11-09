مدعو السيادة يصمتون عن اعتداءات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 23:30

مدعو السيادة يصمتون عن اعتداءات العدو الاسرائيلي

منذ 57 mins 9 November، 2021
خرق السيادة اللبنانية
تقارير مصورة - لبنان

الإعتداءات الصهيونية على سوريا تتواصل عبر الاجواء اللبنانية.. ومدعو السيادة غائبون . مدعو السيادة في لبنان إمتنهوا العمل بمكيالين، فهم يُبدعون في الخطب الرنانة حول العروبة وهوية لبنان العربية .. لا يحركون ساكنا حينما يعتدي الصهاينة بالقصف على دولة عربية من شمال بيروت..ضاربين بعرض الحائط السيادة اللبنانية..

هذا الصمت من قبل مدي السيادة يأتي أقرب إلى الموافقة على هذه الإعتداءات لعلها تحقق أهدافها..

سوريا التي لاتزال تفتح ذراعيها للبنان، ومستعدة لتسهيل وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها لحل أهم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، يرد لها الجميل بإمعان من يدعون السيادة والخوف على عروبة لبنان بالإصطفاف الى جانب العدوان.

المصدر: المنار

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