البابا فرنسيس يدين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2021 - 15:22

البابا فرنسيس يدين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي

منذ 46 mins 9 November، 2021
البابا فرنسيس
العراق - عربي وإقليمي

دان البابا فرنسيس الثلاثاء، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووصفها بأنها “عمل إرهابي حقير”. وقال الفاتيكان إن وزير خارجيته بعث برسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا الذي زار العراق في مارس الماضي، حيث جاء في الرسالة “في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجددا عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي”.

ونجا الكاظمي من هجوم شنته طائرات مسيرة كانت محملة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد الأحد الماضي، وأصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة