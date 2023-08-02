بعث المرجع السيد علي السيستاني، رسالة جوابية إلى بابا الفاتيكان فرنسيس بمناسبة الذكرى الثانية لزيارته إلى العراق، شدّد فيها على أهمية تضافر الجهود في سبيل الترويج لثقافة التعايـش السلمي.

وجاء في رسالة السيد السيستاني، إنّ “سرّني كتابكم الكريم الذي بعثتم به إليّ بمناسبة الذكرى الثانية لزيارتكم التاريخية للعراق، واللقاء المهمّ الذي جمعني بكم في النجف الأشرف أصبح حافزاً للكثيرين من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، بل ولغيرهم أيضاً، للتحلّي بقدرٍ أكبر من التسامح وحسن التعايش مع من يخالفهم في الدين والعقيدة”.

وشدد السيد السيستاني على “أهمية تضافر الجهود في سبيل الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس، المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية”.

وأوضح المرجع السيد علي السيستاني أنّ “المآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة في شرق الأرض وغربها، وما يمارس ضدّها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، لعبت دوراً في بروز بعض الحركات المتطرفة التي لا تتورع عن الاعتداء على الآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة”.

ولفت السيد السيستاني إلى أهميّة أن “يولي الجميع اهتماماً أكبر برفع هذه المظالم، ويعملوا بما في وسعهم في سبيل تحقيق قدرٍ لائق من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات، الذي سيساهم في الحدّ من مظاهر الكراهية والعنف بشكر عام”.

المصدر: وكالات