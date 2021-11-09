الدفاع الجوي الايراني يعترض طائرتي درون اميركيتين من طراز MQ-9 و RQ4

اعترض الدفاع الجوي الايراني خلال مناورات “ذوالفقار 1400” المشتركة للجيش طائرتين اميركيتين مسيرتين من طراز MQ-9و RQ4 في منطقة FIR ونطاق ADIZ لمنطقة استطلاع الدفاع الجوي وتم توجيه الانذار لهما لهذا الغرض.

وافادت “فارس” أنه خلال اقامة مناورات “ذوالفقار 1400” للجيش الايراني، وفي الوقت الذي كانت طائرتان اميركيتان مسيرتان من طراز MQ-9 و RQ4 على بعد عدة كيلومترات تحت الرصد الكامل لشبكة الدفاع الجوي الايراني الشاملة، واثر دخولهما منطقة FIR ونطاق منطقة استطلاع الدفاع الجوي الايراني ADIZ ، تم اعتراضهما من قبل الدفاع الجوي للجيش وتوجيه انذار جاد لهما. وبعد اعتراض هاتين الطائرتين الاميركيتين المسيرتين من قبل الدفاع الجوي الايراني وتوجيه الانذار لهما، غيرتا مسارهما من حالة الاقتراب من حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر انه خلال اقامة مناورات “ذوالفقار 1400” للجيش الايراني تم توجيه الانذار لطائرات مسيرة اجنبية عدة مرات من قبل الدفاع الجوي الايراني.

المصدر: فارس