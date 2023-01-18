رادار “بينا” ثلاثي الابعاد يدخل الخدمة في قوة الدفاع الجوي الايراني

قامت قوة الدفاع الجوية الإيرانية بتشغيل نظام رادار بينا محلي الصنع في موقع بم بحضور قائد قوة الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد قوة الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد، أثناء زيارة لموقع الرادار في مدينة بم، بتقييم القدرة التشغيلية لهذه الوحدة الدفاعية التي تم نشرها مؤخرًا. وتم تفعيل نظام “بينا” الراداري خلال هذه الزيارة.

قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد

وحول صناعة رادار بينا قال: قام علماء بلدنا بصنع رادار بينا و هي محلية الصنع بالكامل حيث تكون ملائمة للظروف الجغرافية والبيئية في إيران.

وحول مهام هذه المنظومة قال: تم تشغيل هذه المنظومة من أجل استكمال التغطية الرادارية في جنوب شرق البلاد، حيث ستزيد من القوة القتالية لقوات الدفاع الجوي ويحسن التغطية الرادارية لمنطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.

ووصف قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش في لقائه منتسبي موقع الرادار هذا، قوة الدفاع الجوي بأنها من أهم الركائز الأساسية لأمن البلاد وأضاف: اليوم تقوم قوة الدفاع الجوي برصد التحركات المحتملة للعدو بعيون ثاقبة ويقظة تامة.

وقال العميد صباحي فرد إن قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش ، بصفتها الخط الأمامي للدفاع الجوي للبلاد ، تحاول دائمًا بما تمتلكه من كوادر خبيرة وملتزمة بتعزيز الأمن الجوي للبلاد لصونها بعون الله تعالى من اذى الأعداء والمناوئين.

ويذكر أن المنظومة الرادارية الوطنية “بينا” هي منظومة رادار ثلاثية الابعاد وذات دقة عالية جدا في تمييز الاهداف كما تحظى بامكانية اظهار وكشف الاهداف الصغيرة. وهذه المنظومة قادرة على رصد طائرات الشبح وكذلك القدرة على مواجهة الحرب الالكترونية. ولم تصل لغاية الان تقارير عن وجود منظومة مماثلة لها في العالم .

المصدر: وكالة مهر