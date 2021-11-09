انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2021 - 11:54

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا

منذ 52 mins 9 November، 2021
Gaz Prices1
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب “يامال – أوروبا”.
وتراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.9% إلى 911.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وفي بداية التعاملات سجلت العقود قراءة دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وذكرت شركة طاقة ألمانية، أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “يامال-أوروبا” زادت بأكثر من الضعف اليوم، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية.
ويمر خط أنابيب الغاز عبر “يامال – أوروبا” عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة