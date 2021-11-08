وفد الجامعة العربية يجول على المسؤولين اللبنانيين

التقى وفدُ الجامعةِ العربية برئاسةِ الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي رئيسَ مجلسِ النواب نبيه بري في عين التينة ، وكان الوفدُ بدأَ زيارتَه للبنان من بعبدا معلناً اَنَ الهدفَ من الجولةِ هو تقريبُ وِجهاتِ النظرِ وحلُّ الاشكالِ الحاصلِ معَ السعودية. بدوره رحَّب الرئيس عون بالزيارة داعياً الى حلِّ المشكلةِ مع الرياض بالحوارِ والاحترام ِ المتبادل.

وزارَ زكي رئيسَ الحكومةِ نجيب ميقاتي في السراي الحكومي،الذي جدَّدَ التأكيدَ على أنَ لبنانَ حريصٌ على عودةِ علاقاتِه الطبيعيةِ معَ المملكةِ العربيةِ السعودية ودولِ الخليج. كما عقدَ زكي مؤتمراً صحافياً معَ نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في وزارة الخارجية.

المصدر: قناة المنار