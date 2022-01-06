الشيخ قاووق: حزب الله يحزن لحال بعض السياسيين الذين يصدرون بيانات التملق للنظام السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 16:40

الشيخ قاووق: حزب الله يحزن لحال بعض السياسيين الذين يصدرون بيانات التملق للنظام السعودي

منذ 1 ساعة 6 January، 2022
الشيخ نبيل قاووق
لبنان

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس إن “الإستهدافات السعودية لحزب الله بدأت قبل حرب اليمن بست سنوات حيث انفقت السعودية اربعة مليار دولار في حملاتها لتشويه وضرب المقاومة فلا يتذرعنّ احد باليمن ولا غير اليمن”، وسأل “هل المطلوب ان نسكت ونرضى بإتهام شهدائنا ومقاومينا واشرف الناس بالإرهاب؟!”.

وأضاف الشيخ قاووق ان “الذين هانت عليهم نفوسهم يرضون بالتذلل والهوان اما نحن في حزب الله نفوسنا ابية ولا نرضى بالمذلة لا من اميركا ولا من عرب اميركا”، وتابع “موقفنا موقف كرامة ليس مرتبطا لا بمفاوضات فيينا ولا بمعارك مارب”، وأكد ان “حزب الله يحزن لحال بعض السياسيين الذين يمتدحون السفراء والامراء لانهم يصدرون بيانات التملق للنظام السعودي نهارا ويتصلون للإعتذار مساء آملين التفهم”، ولفت الى ان “حزب الله لا يرضى لأي لبناني أن يتذلل وأن يضحي بماء وجهه ونريد الكرامة لجميع اللبنانيين”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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