بوتين يبحث مع مدير المخابرات المركزية الأميركية العلاقات الثنائية والنزاعات الإقليمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، وبحثا خلاله العلاقات الروسية – الأميركية والنزاعات الإقليمية.

وقال بيسكوف للصحفيين، إلى أنه،” بالتأكيد تم ذكر قضايا الأمن السيبراني”.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “سي إن إن”، نقلاً عن مصادر، أن بيرنز وصل إلى موسكو “لتحذير” روسيا بشأن أوكرانيا ومعرفة نوايا روسيا. ووفقا لهذه المصادر، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية، بعد زيارة روسيا، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أجل “تهدئة التوتر” بين كييف وموسكو.

وفي وقت سابق، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز؛ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك