صدمة لأصحاب “ويندوز 7 و8”..تلك الخدمات ستتوقف في مارس المقبل! – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 06:56

صدمة لأصحاب “ويندوز 7 و8”..تلك الخدمات ستتوقف في مارس المقبل!

منذ 2 ساعة 8 November، 2021
Windows1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية نبأ صادمًا لعدد كبير من أصحاب نظام تشغيلها “ويندوز 7” و”ويندوز 8″، بتوقف عدد من الخدمات بحلول مارس 2022.
وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن خدمات التخزين السحابي الخاصة بمايكروسوفت “وان درايف” ستتوقف مزامنتها على “ويندوز 7 و8” بحلول مارس المقبل.
وستتوقف مايكروسوفت عن تقديم أي تحديثات لأنظمة تشغيل ويندوز القديمة تلك بدءًا من يناير المقبل أيضًا.
وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن لمستخدمي “ويندوز 7 و8” استخدام الويب لنقل الملفات يدويًّا.
وأرجعت مايكروسوفت قرارها إلى “تركيز الموارد”على أنظمة”ويندوز” الأحدث، وتقديم تقنيات أكثر تطورًا، في نظامي تشغيل “ويندوز 10″ و”ويندوز 11”.

المصدر: مواقع اخبارية

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