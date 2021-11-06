البطش: لن نترك أسرانا المضربين والعدو سيدفع الثمن غاليا حال استشهاد أحدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2021 - 17:06

البطش: لن نترك أسرانا المضربين والعدو سيدفع الثمن غاليا حال استشهاد أحدهم

منذ 49 mins 6 November، 2021
القيادي خالد الطبش
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم السبت، أن العدو “الاسرائيلي”، سيدفع ثمنا غاليا حال استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال البطش في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بغزة “نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، وأنه حال استشهادهم سيدفع العدو ثمناً مهما كلف الأمر”، داعيا الوسطاء للتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون.

وأضاف” نجدد التزامنا بعدم ترك أسرانا وسنعمل كل جهدنا لإطلاق سراحهم”، مطالباً أبناء شعبنا في كل الساحات للتحرك الجماهيري الداعم للأسرى والخروج في مسيرات دعم الأسرى والضغط على العدو ميدانياً.

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من استشهاد أحد الأسرى في ظل عدم استجابة ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم وتحديد موعدًا لإنهاء اعتقالهم والافراج عنهم.

يُشار إلى أن أقدم أسير مضرب عن الطعام في الأسرى الستة هو الأسير كايد الفسفوس الذي مضى على اضرابه عن الطعام 115 يومًا على التوالي مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم

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