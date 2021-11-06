برلماني ايراني: اقتدار القوات المسلحة عامل استقرار في شمال غرب البلاد

أكد عضو مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد عليبور، أن “اقتدار القوات المسلحة الايرانية هو عامل ارساء الاستقرار والأمن في الحدود الشمالية الغربية للبلاد”. وفي حوار مع وكالة فارس، تطرق ممثل اهالي مكو في مجلس الشورى الاسلامي، الأوضاع الامنية في الحدود الشمالية الغربية للبلاد، قائلاً “في أعقاب التطورات الأخيرة في المناطق الشمالية الغربية لبلادنا، استنبط الرأي العام أن هناك مشكلة حادة بين جمهورية أذربيجان مع ايران وبعض دول المنطقة، ولكن من خلال إظهار اقتدار قواتنا المسلحة على الحدود تم ارسال رسالة حازمة الى الاشخاص الذين يفكرون أن بإمكانهم القيام باعمال شريرة في المنطقة”.

واضاف النائب عليبور “في الوقت الحاضر ، ليست لدينا أي توترات أو صراعات أو مشاكل معينة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وفي الوقت نفسه وخلال الأيام القليلة الماضية ، أعيد فتح معبر آستارا الحدودي وأعرب سكان تلك المنطقة أيضًا عن سعادتهم”.

وتابع قائلاً “الشعب الإيراني وشعب جمهورية أذربيجان لديهم قواسم مشتركة عديدة، ويعتبر الموقع الإقليمي والحدود الجغرافية امور مادية، في حين أن القواسم المشتركة العرقية والثقافية والتاريخية والاجتماعية بين إيران وجمهورية أذربيجان لم تواجه باي عوائق من قبل شعبي البلدين وهما متحدان دائمًا”.

واشار الى ان “الشعبين الإيراني والأذربيجاني كانت لديهما مراودات منذ العصور القديمة ويشتركان في أفراح وأحزان بعضهما البعض وكانا جنبا الى جنب في جميع المناسبات”.

واردف قائلاً إن “الشاحنات الايرانية تعبر الى جمهورية نخجوان (مقاطعة حكم ذاتي تابعة لجمهورية اذربيجان) ولا توجد مشاكل، والوضع في تلك المنطقة طبيعي تماما، كما ان حركة الشاحنات في تركيا تتم بدون اي مشاكل، وتعبر منفذ بازركان الحدودي مع تركيا حوالي 800 شاحنة يوميا”.

واوضح النائب عليبور ان “قضاء ماكو الواقع في محافظة اذربيجان غربي لديه حدود مشتركة مع جمهوية اذربيجان بطول 100 كلم ومع تركيا 200 كلم، والاوضاع طبيعية تماما في المناطق الحدودية”.

وأوضح أن “القوات المسلحة الايرانية المتواجدة في الحدود الشمالية الغربية، وأثناء الدفاع عن حدود البلاد، فإنها ترصد بدقة تحركات العناصر الأجنبية”.

المصدر: فارس