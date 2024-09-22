تقرير مصور | ايران تستعرض عشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات والأنظمة الصاروخية

نفذت القوات المسلحة الايرانية عرضاً عسكريا، مع بدء اسبوع الدفاع المقدس وذكرى مولد النبي الكريم (ص). وحضر المراسم الرئيس مسعود بزشكيان، إلى جانب كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين من الدول الأخرى في إيران ومجموعة من أسر الشهداء ومعاقي الحرب والمحاربين القدامى.

وتم عرض 21 صاروخا باليستيا، من بينها 2 صاروخ خيبر شكن، 2 صاروخ فتاح، 4 صاروخ الحاج قاسم، 2 صاروخ قدر اتش، 2 صاروخ عماد، 3 صواريخ خرمشهر، 4 صواريخ سجيل، 2 صاروخ جهاد.

وصاروخ جهاد هو أحدث صاروخ باليستي يعمل بالوقود السائل للقوات الجوية للحرس الثوري، والذي تم عرضه لأول مرة في هذا الاستعراض. ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1000 كيلومتر.

وعرضت القوات الأربع التابعة للقوات المسلحة الايرانية بعضاً من معداتها الخفيفة والثقيلة في العرض العسكري.

البرية

نظام مجيد، نظام جمر V/UHF رعد 500، نظام تحديد الاتجاه الشهيد ساكي، أنظمة اتصالات مختلفة، كيان 800 بلاس، كيان 700، مركبة استطلاع قتالية صياد تحمل صاروخ تاو، دبابة ذو الفقار، سلاح قنص شاهر، مركبة روينتن المضادة للرصاص، ايسوزو جي إس إم، نظام معلومات جغرافي ذو سطح صلب، سطح صلب مزود بمدفع جاتلينج،نظام شتاب 80 وياران 2، طائرة مسيرة مهاجر 6، طائرة مسيرة مهاجر 4، طائرة أبابيل 4 المسيرة، طائرة أرش المسيرة، طائرة ياسر المسيرة، مركبة محطة التحكم الأرضية، صاروخ فتح 360، صاروخ فجر 5.

الدفاع الجوي

منظومة صواريخ تلاش، منصة إطلاق منظومة صواريخ تلاش، منظومة 15 خرداد ، منظومة صياد التكتيكية، صواريخ صياد 3 و 4، مركبة نظام دماوند TM، صاروخ S200 المخصص للمنصة، منظومة كاوش التكتيكية 12، منظومة مجيد الصاروخية، كاشف نظام الرادار 99، نظام MSSR.

الجوية

طائرة مسيرة، سفير للتدريب، طائرة ستار المسيرة للتدريب، طائرة مهاجر 2 المسيرة، طائرة كمان 22 المسيرة، صاروخ عصر 67، صاروخ فكور 90، صاروخ قادر الجوي، صواريخ ستار وقائم، قنبلة قاصد الذكية، مركبات محطة التحكم الأرضية بدون طيار.

البحرية

نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام رادار إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 2، صاروخ مارك 46 البحري، صاروخ والفجر البحري، صاروخ كهربائي بحري، منجم صدف، منجم إنفطار، منجم القرش، طائرة باور 5 المسيرة، طائرة أرش المسيرة، طائرة صادق المسيرة، طائرة أبابيل 5 المسيرة، طائرة مهاجر نوين المسيرة، زورق رعد، سفينة شهاب الهجومية، الغواصة السابحات 15، زورق ضلعي لإطلاق الصواريخ و مركبة تكتيكية لنظام المعلومات الجغرافية.

وصرح العميد محمد محمودي نائب الشؤون التنفيذية للقائد العام للجيش، أن العرض الوطني للقوات المسلحة سيقام في بندرعباس أسوة بالسنوات السابقة، ويشمل عمليات المشاة (القوات البرية) والجوية والبحرية وعمليات المظلات.

وأضاف “كما ستستعرض الوحدات البحرية السطحية وتحت السطحية التابعة للجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي والزوارق الشعبية بالتزامن معا في المياه الجنوبية للبلاد، والتي يستضيفها الحرس الثوري في بندرعباس.

وأشار إلى أن طياري القوات الجوية للجيش والحرس الثوري والقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستعرضون اقتدارهم في السماء. وقال العميد محمودي “في هذه المراسم سيتم عرض الإنجازات الجديدة والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة للبلاد”.

المصدر: وكالة مهر + قناة المنار