رئيس لقاء علماء صور: على الحكومة التوجه شرقا ونحو الدول الصديقة

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، “الحكومة بالمضي بالعمل والتوجه شرقا ونحو كل الدول الصديقة التي تحترم سيادة لبنان”.

وخلال لقاء إعلامي في صور، قال: “إن لبنان دولة ذات سيادة والحكومة مطالبة بترسيخ ذلك اكثر من اي وقت مضى، خصوصا ان لديها قوة تتمثل بالقاعدة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

وأسف ان “يتحول أدعياء السيادة في لبنان الى ابواق لهذه الدولة او تلك، حتى باتت العلاقة بينهم وبين الخارج علاقة كعلاقة حب من طرف واحد”.

وهنأ الجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وشعبا على “نجاحهم في اذلال المعتدي والقرصان الاميركي والحفاظ على كرامة وحقوق الشعب الايراني وحريته في التجارة العالمية في المياه الدولية والاقليمية”.

وجدد تضامنه مع الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، داعيا “لتحركات شعبية عربية واسلامية لانقاذهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام