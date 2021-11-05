أنقرة: واشنطن عرضت تأسيس مجموعة عمل مشتركة لبحث قضايا بينها “إس-400” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 5 2021 - 01:50

أنقرة: واشنطن عرضت تأسيس مجموعة عمل مشتركة لبحث قضايا بينها “إس-400”

منذ 1 ساعة 5 November، 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع واشنطن لبحث عدد من القضايا منها التنظيمات الكردية المسلحة وجماعة فتح الله غولن ومنظومة صواريخ “إس-400”.

وأشار تشاووش أوغلو في كلمة له أمام البرلمان اليوم الخميس إلى أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن الاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جرى في جو بناء.

وقال الوزير إن تعاون الولايات المتحدة مع التنظيمات الكردية، وتواجد الداعية التركي فتح الله غولن على أراضيها، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة “إس-400″، لا يتوافق مع روح التحالف.

وأضاف: “أكد رئيسنا بوضوح على هذه الأمور خلال الاجتماع (مع بايدن). سننشئ مجموعة عمل لمعالجة هذه القضايا”.

وتابع: “قلنا سابقا إننا قدمنا ​​مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأمريكي”.

المصدر: وكالة الاناضول

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة