الخارجية الصينية: نحذر الولايات المتحدة من الاستهانة بعزمنا بشأن قضية تايوان

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الخميس، أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى “تفهم حساسية قضية تايوان بالكامل والوفاء بالتزاماتها”.

وقال المتحدث في إفادة صحفية إن “قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها ومصالحها الأساسية. ولا ينبغي التقليل من شأن التصميم القوي لجمهورية الصين الشعبية وإرادتها في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها”.

وأشار إلى أن “التصريحات والإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة وتتخذها مؤخرا، تغذي ثقة القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال الجزيرة وتزيد من التوترات في منطقة مضيق تايوان”. وأكد وانغ وين بين، أن بكين “لن تسمح أبداً لأي أحد بفصل تايوان عن وطنها الأم”.

وأضاف “ندعو الولايات المتحدة إلى تفهم الحساسية العالية لقضية تايوان، والالتزام بمبدأ “الصين الواحدة “، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، للتعامل بحكمة وبشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بـ تايوان، وعدم إرسال إشارات كاذبة للقوى الانفصالية الداعية لاستقلال الجزيرة حتى لا تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات بين بكين وواشنطن وكذا السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

في الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة ي”جب أن تلتزم بسياسة حقيقية وليست مزيفة”.

يُذكر أنه سبق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أن أعلن أن الولايات المتحدة “لديها قدرات عسكرية لحماية تايوان من قبل جمهورية الصين الشعبية”.

المصدر: سبوتنيك