ميقاتي من السرايا: ادعو وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية والبلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2021 - 12:44

ميقاتي من السرايا: ادعو وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية والبلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة

منذ 27 mins 4 November، 2021
الرئيس نجيب ميقاتي
لبنان

اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر عن الخطة السياحة الشتوية في السرايا، ان تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأقول ان البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحدهم لإنقاذ بلدهم، ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بالتصعيد وإبعاد لبنان عن العمق العربي”.

ودعا ميقاتي “وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية”، وقال: “رهاني على حسه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها”.

وشدد “على جميع الوزراء التزام البيان الوزاري وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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