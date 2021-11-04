15 أسيرا مريضا بمعتقل “الرملة” الاسرائيلي بظروف صحية صعبة

قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين الخميس إن “الحالة الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما تسمى عيادة سجن الرملة الصيهوني تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا متواصلا مع مرور الوقت”.

وأوضحت الهيئة ان “عدد الاسرى القابعين في عيادة الرملة 15 اسيرا من بينهم اسيرين مضربين عن الطعام منذ اشهر بظروف صحية صعبة ومقلقة وهما هشام ابو هواش وعلاء الاعرج”.

ولفتت الهيئة الى ان “غالبية الاسرى المرضى هناك يتناولون يوميا اكثر من 10 أنواع من المسكنات والمنومات لتخفيف أوجاعهم وآلآمهم”، وشددت على ان “الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى والمضربين القابعين في سجن الرملة” تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لظروفهم وخصوصيتهم المرضية حيث تصنّف حالاتهم بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم