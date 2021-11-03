بيسكوف: ميزان الطاقة لروسيا صديق للبيئة أكثر من دول اخرى

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “سياسة المناخ لروسيا متسقة وجادة للغاية”، ولفت إلى أن “ميزان الطاقة لروسيا صديق للبيئة أكثر من ميزان الطاقة في العديد من الدول”.

وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا لم تساهم بشكل كاف في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

وقال بيسكوف “سياسة المناخ لروسيا متسقة للغاية، فإجراءات الدولة في هذا الاتجاه لم يتم توقيتها لتتزامن مع أي تدابير محددة”، وأضاف أن “روسيا تتخذ إجراءات لمكافحة حرائق الغابات وإجراءات لتنويع ميزان الطاقة”، واكد أن “ميزان الطاقة لدينا أكثر اخضرارا (صديقا للبيئة) بكثير من ميزان الطاقة في العديد من البلدان”.

المصدر: روسيا اليوم