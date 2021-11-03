الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ”قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 15:52

الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ”قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب”

منذ 14 mins 3 November، 2021
الجزائر والمغرب
الجزائر - عربي وإقليمي

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مقتل ثلاثة جزائريين “بطريقة جبانة” ما وصفته بـ”بقصف مغربي همجي” على بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان “إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد”، مؤكدة أن “الجريمة لن تمر دون عقاب”.

وأشار البيان الى أن “عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة”.

وتابع بيان الرئاسة “الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية”.

المصدر: وكالات

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